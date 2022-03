Al Cinema Golden di Marsala “The Batman” con Robert Pattinson

Al Cinema Golden di Marsala verrà proiettato il film “The Batman” fantasy, noir diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson e Zoë Kravitz.

Bruce Wayne veste il mantello di Batman vigilando sulla città di Gotham City da due anni. In questo periodo il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma è giunto per lui il momento di discendere nelle oscure profondità della città e scontrarsi questa volta con un nemico tanto astuto quanto temibile. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, dove Batman sembra esser l’unico che cerchi di garantire giustizia. È per questo che Bruce Wayne deve essere cauto e non fidarsi facilmente…

Il film verrà proiettato in Sala alle ore 18.30 e 22. Si accede con green pass rafforzato.