Sabato a Marsala il 2° Congresso dell’Anpi

Si celebrerà sabato 5 marzo a Marsala, il 2° Congresso della sezione comunale nell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. L’iniziativa si terrà, a partire dalle 17, in via Rubino 8, presso la sede dell’Auser.

Costituitasi nel 2012, l’Anpi di Marsala è da anni guidata da Pino Nilo, che ha promosso diverse iniziative per consolidare la memoria della Resistenza all’interno della comunità lilibetana, sostenendo con forza la realizzazione del Parco delle Partigiane, che è progressivamente diventato un luogo di aggregazione civile, aperto alle associazioni e alla cittadinanza. In questi dieci anni, la sezione dell’Anpi ha portato avanti anche un prezioso lavoro di documentazione in merito al contributo che arrivò anche da Marsala per la Liberazione dal fascismo, realizzando numerose pubblicazioni che hanno ricostruito le biografie dei partigiani e degli internati militari italiani che vissero da protagonisti gli anni della Seconda Guerra Mondiale.