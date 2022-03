“Ririri è meglio di sorridere”: il libro di Licari-Parrinello alla scoperta del siciliano

Si intitola “Ririri è meglio di sorridere”, il libro di vignette della Fortuna Editore S.a.s. realizzato da Elio Licari e Manuel Parrinello.

I due autori hanno voluto riscoprire la Sicilia attraverso un vocabolario di un’epoca passata, ma per molti versi ancora attuale, invitando i grandi a ritornare ragazzi e i ragazzi a riscoprire alcuni aspetti ameni del dialetto. Nel tempo la televisione, con il suo sviluppo, ha allargato gli orizzonti permettendo di comunicare da un capo all’altro della penisola attraverso una sola lingua che ci unisce, com’è giusto che sia, ma il declino di una lingua – come il siciliano – può essere rapido. È anche vero che le istituzioni nazionali e/o regionali non hanno fatto nulla per conservare le radici e l’identità di un popolo con la lingua della regione.

“Ad esempio, in Catalogna fino all’età di otto anni i bambini studiano solo il catalano, poi il castigliano. Da grandi, poi, possono pubblicare in una delle due lingue – affermano Licari e Parrinello -. Con questa esperienza spagnola e con quella di altri popoli che conoscono più di due lingue, può trovare spazio l’apprendimento del proprio dialetto”.

Ed è quello che i due autori – lontani per generazioni e background ma uniti nell’intento – si sono riproposti di fare con questo libro illustrato: riscoprire le nostre radici linguistiche, renderle note ai più giovani auspicando di farne tesoro e di tramandarle a loro volta. Il libro è in vendita presso la libreria Mondadori di piazza della Repubblica a Marsala.