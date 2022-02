Marsala celebra il Trentennale delle Stragi di Mafia del ’92: tutte le iniziative in campo

Si delinea come un vero e proprio percorso di legalità quello che, da qui a poco, sarà avviato dall’Amministrazione comunale di Marsala in occasione del 30° Anniversario delle stragi di mafia.

Il 23 maggio e il 19 luglio 1992, infatti, le uccisioni dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli Agenti che li proteggevano, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina.

Tra gli eventi in programma, in cui saranno coinvolti Istituzioni, cittadini, Scuole e Associazioni di Volontariato, il conferimento della “Cittadinanza Onoraria al giudice Giovanni Falcone” – proposta di iniziativa consiliare – lo spettacolo del Gen Rosso “Forti senza Violenza”, la realizzazione del “Murales della Legalità”, l’inaugurazione del “Parco Giochi Silvio Mirarchi”, l’esposizione museale “I Giusti di Sicilia”, la rassegna “Il Mare Colore dei Libri” che dedicherà un’apposita sessione alla legalità.

Frutto di proficui colloqui tra il sindaco Massimo Grillo e il Questore di Trapani Salvatore La Rosa, altre due significative iniziative istituzionali che si svolgeranno il prossimo 8 marzo che, volutamente, coincide con la Giornata Internazionale della Donna.

Si comincia alle ore 17 con l’intitolazione di “Via Emanuela Loi”: all’Agente di PS che ha perso al vita nell’eccidio di via D’Amelio sarà dedicato il tratto di strada di via Verdi in cui ha sede il Commissariato di PS. Nella stessa serata dell’8 Marzo, al Teatro Impero (ore 21), il concerto della storica e prestigiosa Banda Musicale della Polizia di Stato. Gli oltre 60 musicisti saranno diretti dal Maestro Maurizio Billi, figura di riferimento nel panorama internazionale delle Orchestre di fiati. Sul palcoscenico il soprano Liliana Aiera e il tenore Aldo Caputo. La serata, ad ingresso libero e nel rispetto delle norme anticovid, sarà condotta da Salvo La Rosa.