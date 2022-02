Marsala: all’Impero da marzo torna la rassegna di Sipario con sette spettacoli

Parte la XIV Rassegna teatrale “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compagnia Teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta.

Una rassegna ricca di eventi in compartecipazione col Comune di Marsala, che prenderà il via il 20 marzo alle 18 al Teatro Impero e proseguirà con ben 7 spettacoli. Si inizia con l’Accademia dei Guitti e l’esilarante farsa “Donnacavalerrè” per chiudere con “I Gemelli di Guidonia” e la band dal vivo nello spettacolo “Tre x due tra Radio e Tv!” Il 10 giugno alle ore 21.30.

In mezzo tanta musica, come “Portrair of red” con il Trio Dario Silvia; il musicista marsalese presenterà il nuovo disco assieme al maestro Aldo Bertolino il 27 marzo alle ore 18; spazio per la Tribute band di Zucchero con Dune Mosse, Big Band di 12 musicisti il 24 aprile (ore 18). All’Impero il 6 maggio, alle ore 21.30, il ritorno della grande Marisa Laurito con Gianni Conte in “Nuie Simm’è d’ò Sud”, mentre l’associazione Arco che porterà in scena “L’Italia se desta..o quasi” il 15 maggio (ore 18).

Spazio anche per la Compagnia Sipario il 22 maggio (sempre ore 18) con “Quando l’alba si colora…il musical”.

E’ possibile già abbonarsi chiamando i numeri 320.8011864 – 338.2615790 .