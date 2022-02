Erice: Fratelli d’Italia organizza “Ritorno al futuro”

Si terrà sabato 26 febbraio, alle ore 10.30, presso il lido Isla Bianca di Erice la manifestazione “Ritorno al futuro – La destra tra tradizione e modernità” per celebrare la crescita di Fratelli d’Italia, partito guidato da Giorgia Meloni e rappresentare le idee che la destra ha sempre difeso e promosso, declinando i propri valori al tempo difficile che stiamo vivendo in Italia, così come nel mondo.

Interverranno eccellenti ospiti, segnatamente il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Avv. Maurizio Miceli, l’on. Livio Marrocco, i segretari regionali del partito on.li Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, l’on. Carolina Varchi e il parlamentare europeo on. Raffaele Stancanelli.