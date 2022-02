Coronavirus nel trapanese: nuovo calo di casi, spuntano 1.244 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, giovedì 24 febbraio 2022.

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 721, Buseto Palizzolo 80, Calatafimi Segesta 79, Campobello di Mazara 248, Castellammare del Golfo 268, Castelvetrano 530, Custonaci 98, Erice 448, Favignana 15, Gibellina 31, Marsala 1.492, Mazara del Vallo 944, Misiliscemi 1, Paceco 176, Pantelleria 162, Partanna 174, Petrosino 134, Poggioreale 19, Salaparuta 42, Salemi 117, San Vito Lo Capo 84, Santa Ninfa 62, Trapani 1.155, Valderice 170, Vita 25.

Tornano a scendere e di molto i contagi, dovuto ai tanti guariti non registrati nei giorni scorsi ma rilevati oggi dalle autorità sanitarie locali. Sono 7.275 i positivi in totale (-757); sono sempre 563 i deceduti e 51.217 i guariti, ovvero 1.244 persone che hanno sconfitto il Covid.

In terapia intensiva si registrano anche oggi 0 ricoveri, in semi intensiva ne restano 16, nelle degenze ordinarie ci sono 71 persone ricoverate (-2) e quelli che si trovano in Rsa o Covid Hotel sono 19.

Questo il dato tamponi del week end (dato parziale): 332 molecolari, 736 test per la ricerca dell’antigene.