Porto di Marsala, il sindaco annuncia che la Regione è disponibile a finanziare l’intero progetto di messa in sicurezza

Dopo i fuoriprogramma delle scorse settimane, l’amministrazione Grillo ha risposto alle varie interrogazioni presentate dai consiglieri comunali. Si pensava che l’emergenza idrica che tanti disagi sta provocando alla cittadinanza avrebbe potuto incidere sull’andamento della seduta, ma stavolta si è deciso di procedere seguendo l’iter programmato nei giorni scorsi.

Tra gli aspetti più interessanti emersi, quello relativo al Porto. Il sindaco Massimo Grillo ha infatti annunciato la Regione Siciliana ha assicurato al Comune che si procederà alla progettazione definitiva per mettere in sicurezza l’intera area portuale per un importo di 59 milioni di euro. Un cambio di rotta importante, dato che, fino a pochi mesi fa, si era parlato del ricorso al fondo di rotazione per finanziare un progetto limitato a una porzione dell’area portuale (il molo di Levante). Tuttavia, su questo fronte, sia il consigliere Rino Passalacqua che il collega Nicola Fici hanno chiesto all’amministrazione se c’è una traccia scritta dell’impegno assunto dalla Regione nei confronti della comunità marsalese.

La seduta è iniziata con l’intervento dell’assessore Paolo Ruggieri, che ha confermato il finanziamento per la ristrutturazione della Scuola Cosentino di via Istria (rispondendo al consigliere Michele Accardi). Con riferimento a un’interrogazione di Mario Rodriquez, Ruggieri ha annunciato che a breve verrà effettuato il collaudo della pista ciclopedonale di contrada Spagnola e la manutenzione straordinaria nel tratto da Mammacaura in poi. Sulla palestra Grillo, il vicesindaco ha confermato che i lavori sono stati completati e che nel giro di due mesi dovrebbe essere fruibile, così come non dovrebbe passare molto tempo dalla riapertura del Teatro Comunale (è stato da poco dato incarico per la Scia, mentre l’ufficio tecnico si occuperà della scala antincendio danneggiata da un automobilista). Sulla piscina si attende la relazione in merito all’addebitabilità dei danni, dopo di che si valuterà l’eventuale, seppur parziale, affidamento dell’impianto.

Rispetto all’ambito turistico, l’assessore Oreste Alagna ha risposto alle diverse sollecitazioni del consigliere Leo Orlando, spiegando che l’amministrazione sta trattando con il Distretto Turistico una transazione per rientrare dalle quote pregresse. Inoltre, ha assicurato che la Giunta intende potenziare il Portale Turistico e promuovere il territorio alla Bit di Milano, anche attraverso un nuovo catalogo digitale e la presentazione di alcuni eventi istituzionalizzati (Kite Festival, Il Mare colore dei Libri, ‘A Scurata, Luci del Mediterraneo). Presso il Monumento ai Mille si procederà all’attivazione di un hub turistico: “ma, prima, occorrerà la dichiarazione di agibilità della struttura”, ha dichiarato Alagna.

L’assessore Michele Milazzo ha sottolineato il dato della raccolta differenziata raggiunto dalla città (“siamo al 74,50%, un risultato eccezionale”) e illustrato alcuni obiettivi per il 2022, tra cui il ripristino del progetto ecopunti, il potenziamento della lotta alle microdiscariche, del compostaggio domestico e delle attività di comunicazione. “Nel mese di marzo, senza costi aggiuntivi, ci sarà un intervento straordinario di pulizia delle spiagge, evitando così che la mole di rifiuti che si trova attualmente sulle spiagge finisca in mare”, ha poi annunciato l’assessore Milazzo.

Poi, è intervenuto il sindaco Grillo, che oltre alla questione del Porto ha toccato diversi temi. Sui trasporti pubblici ha ribadito il lavoro in atto per studiare una riorganizzazione del servizio (sempre in ambito pubblico o attraverso la costituzione di una municipalizzata o l’esternalizzazione del servizio). Il primo cittadino ha annunciato che a breve partiranno i lavori per la pista ciclopedonale urbana. Al contempo, però, ha comunicato che non verrà realizzata quella nella zona dei lidi. Per non perdere i finanziamenti, l’amministrazione proverà a inserire un’altra corsia a transito ciclopedonale, da via Amendola fino a piazza Piemonte e Lombardo. Grillo ha poi assicurato che si procederà presto ai lavori di riqualificazione del Waterfront nella zona dei moli storici (nei pressi delle Cantine Florio) e all’intervento di consolidamento del lungomare urbano, soggetto ad erosione costiera (il procedimento si trova attualmente all’Urega per la procedura di gara). Sono inoltre in fase di completamento i lavori per il progetto di social housing ad Amabilina, che dovrebbero fornire anche un importante contributo alla delicata situazione dei senzatetto in città.

Dopo il saluto dell’assessora Valentina Piraino, alla prima partecipazione ai lavori di Sala delle Lapidi, la seduta consiliare è proseguita con un secondo giro di interventi, aperti da Passalacqua e Fici che, come detto, hanno chiesto informazioni più dettagliate sulla vicenda del Porto ed evidenziato perplessità sulla rinuncia alla pista ciclopedonale del litorale sud da parte dell’amministrazione comunale.

Ivan Gerardi ha chiesto aggiornamenti sulla relazione riguardante l’istituzione Marsala Schola, sul parcheggio comunale di via Anca Omodei, su via del Fante, la piscina comunale, la riapertura del lungomare colonnello Maltese e Villa Cavallotti. Lele Pugliese ha sollecitato un intervento per contrastare l’attività di volantinaggio a tutela del decoro della città e lo spostamento in altra sede dell’isola ecologica del Lido Signorino (l’assessore Milazzo ha affermato, a riguardo, che il nuovo gestore si doterà di nuovi mezzi a tenuta stagna che assicureranno condizioni igieniche migliori). Gabriele Di Pietra è intervenuto in merito ai vari contenitori culturali chiusi, allo spostamento dell’Itet e ai riscaldamenti nelle scuole, preannunciando poi un atto di indirizzo per l’attivazione dell’app Municipium, che assicurerebbe maggiore trasparenza nella presa in carico delle segnalazioni di disservizi da parte dei cittadini. Mario Rodriquez ha chiesto se le fognature della zona lidi potranno essere attivate entro l’estate, sollecitando chiarimenti anche sulle opportunità legate ai fondi del PNNR. Diversi i temi toccati da Flavio Coppola (scuole, bonifica della colmata di Casabianca, rimozione dell’ex distilleria vicino la villa Araba). Lo stesso Coppola, così come Gerardi e Pugliese, ha riservato un passaggio del suo intervento anche sulle vicende politiche che hanno determinato il rimpasto di Giunta delle scorse settimane. A riguardo, il sindaco Grillo ha auspicato un chiarimento all’interno del movimento Via (che continua a mantenere le distanze dagli assessori Galfano e D’Alessandro, definiti ancora “tecnici” da Gerardi in aula) e ha ricordato che resta un altro assessore da nominare, auspicando che la scelta possa avvenire secondo una logica condivisa.

Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi giovedì pomeriggio, sempre in modalità mista, per continuare l’esame dei vari punti all’ordine del giorno.