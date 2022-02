Achille Lauro all’Eurovision: rappresenterà San Marino

Anche Achille Lauro parteciperà all’Eurovision Song Contest. Il cantante ha infatti vinto l’edizione 2022 del Festival Una Voce per San Marino e dunque rappresenterà la piccola Repubblica nella kermesse continentale, in programma a Torino il prossimo maggio. Lauro ha conquistato il primo posto con la canzone “Stripper”. All’Eurovision ritroverà Mahmood e Blanco, che si sono imposti due settimane fa al Festival di Sanremo con il brano “Brividi” e rappresenteranno l’Italia, a un anno dal trionfo dei Maneskin.

Soddisfatto il segretario di Stato Federico Pedini Amanti: “Io e le istituzioni sammarinesi non possiamo che registrare il grandissimo successo della prima edizione di Una Voce per San Marino. Alla base del progetto c’era la volontà di creare un evento che avesse valore turistico e promozionale e che, contemporaneamente permettesse alla nostra Repubblica di trovare un degno rappresentante ad Eurovision Song Contest, un artista di livello espressione di un processo di selezione e vincitore di un Festival. Oggi, con la vittoria di Achille Lauro possiamo dirci soddisfatti anche da questo punto di vista. Il contest che ha preceduto la finalissima di questa sera ha portato a San Marino artisti emergenti da tutto il mondo, oggi, con i big e gli ospiti che abbiamo visto salire sul palco abbiamo ulteriormente alzato il livello del nostro evento. Da domani ci impegneremo a costruire il futuro di Una voce per San Marino, progetto nel quale siamo pronti a continuare ad investire e a credere. Grazie di cuore agli organizzartori, alla San Marino RTV e a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo. A Achille Lauro che ci rappresenterà a Eurovision Song Contest 2022 a Torino il più sentito in bocca al lupo, certo che saprà difendere al meglio i colori della Repubblica di San Marino”.

“Una Voce per San Marino – aggiunge Ludovico di Meo – è una sfida che San Marino RTV ha accettato con grande entusiasmo. Sarà anche il mezzo che porterà la Repubblica di San Marino nelle case dei tantissimi europei che seguono con passione l’Eurovision. E da parte nostra un grande in bocca al lupo a tutti”.

“Una stupenda esperienza lanciare un festival che da zero va all’Olimpo, era una cosa inimmaginabile. Grazie a tutti indistintamente per gli stimoli che ci avete dato.” Vittorio Costa, Media Evolution