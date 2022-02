A “Màkari” Lamanna si addentra nel complesso di Santa Maria della Grotta

Lunedì sera è andata in onda la seconda puntata della serie tv Màkari, girata interamente tra le province di Trapani e Agrigento.

E nel “Lato fragile”, questo il titolo del secondo episodio, il protagonista Saverio Lamanna, con il volto di Claudio Gioè si ritroverà ad Erice e sarà impegnato in un nuovo caso: l’assassinio di un giornalista, Simone Trinassi.

Lamanna dovrà scoprire perché e chi è stato, e per fare ciò si addentrerà in un posto unico, una grande ricchezza di Marsala che bisognerebbe restaurare e ristrutturare: il Complesso Monumentale di Santa Maria della Grotta, l’area delle latomie in zona Stadio destinata ad una abbazia di rito greco della regola di San Basilio, riconosciuta a seguito della conquista normanna della Sicilia nel XI secolo. In questo luogo, il conte Ruggero, nel 1097 emanò un importante diploma con il quale veniva istituita a Marsala la prima fondazione cristiana dopo il periodo di dominazione islamica, denominata “Santa Maria della Grotta” in quanto sotterranea.

In “Màkari” il set si è spostato in questo luogo mistico, alla scoperta di elementi del caso. Su Rai Play è possibile rivedere la puntata “Lato fragile”.

Peraltro nei giorni scorsi, proprio al Complesso, si è svolta una interessante giornata di studio degli apparati decorativi pittorici dei siti paleocristiani e medievali di Lilibeo-Marsala in vista della loro conoscenza e futura valorizzazione (Complesso dei Niccolini, Santa Maria della Grotta, Grotta della Sibilla, Ipogeo di Crispia Salvia).

Le attività di ricerca sono state condotte da Massimo Limoncelli ed Emma Vitale del Dipartimento Culture e Società dell’Università di Palermo con la collaborazione di Laura Schepis e di Alessio Amico dell’Università di Palermo, e saranno finalizzate, in primo luogo, al rilievo digitale e al restauro virtuale degli affreschi di Santa Maria della Grotta.

