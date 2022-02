Eccellenza: il Mazara perde in casa contro l’Akragas

Sconfitta interna per il Mazara che al Nino Vaccara cade con il risultato di 0-2 con l’Akragas per la 20ª giornata del Campionato di Eccellenza, Girone A.

Primo tempo_ Fase di studio prolungata in avvio di gara e match che non offre particolari spunti di cronaca. All’8’ Pavisich ci prova da fuori e palla troppo alta. Il Mazara risponde con Elamraoui dalla distanza, palla lontana dalla porta. Il Mazara rischia grosso, prima Pizzolato salva in uscita su Bellanca, poi si rifugia in fallo laterale su un errore della difesa. Gialloblù che rispondono con Guaiana il cui tiro da fuori è debole. Al 41’ l’episodio che cambia la gara: Pavisich si gira e Di Peri devia col braccio largo, l’arbitro concede il rigore. Sul dischetto va lo stesso numero 9 che spiazza Pizzolato e sullo 0-1 si va al riposo.

Secondo tempo_ In avvio di ripresa mister Domenicali manda in campo Federico per Di Peri, ma l’Akragas si rende pericoloso con un filtrante per Bellanca, intercettato da Pizzolato. Mazara che reagisce al 58’, sugli sviluppi di un corner arriva il colpo di testa di Punzi deviato in angolo da un avversario tra le proteste dei canarini che vorrebbero un fallo di mano, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 65’, bella giocata di Guaiana che supera Di Giorgio e mette in mezzo ma né Matos né Abbate arrivano sul pallone e si salva la difesa ospite. Gol sbagliato, gol subito: sugli sviluppi di un corner, sponda di Pavisich e Finessi ribadisce in rete. Gara in ghiaccio per i biancazzurri, il Mazara prova il forcing e all’81’ si riaffaccia in avanti con un colpo di testa di Abbate bloccato da Harusha. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro.

Il tabellino di gara

Mazara: Pizzolato, Bulades (61’ Enea), Zerillo, Abbate, Genesio, Punzi, Costantino (55’ Badjie), Di Peri (46’ Federico), Guaiana, Elamraoui (76’ Cardella), Pulizzi (61’ Matos). A disp.: Marino, Pirrello, Melia, Gancitano. All. Domenicali.

Akragas: Harusha, Di Giorgio, Tarantino, Piyuka, Cipolla, Tuniz, Leonardi (60’ Finessi), Strano (75’ Lavardera), Pavisich (78’ Llama), Maiorano, Bellanca (88’ G. Taormina). A disp.: Di Carlo, Baio, F. Taormina, Ferrigno, Corner.All. Terranova

Arbitro: Francesco Poggi della sezione di Forlì

Assistenti: Roberto Cracchiolo (Palermo)-Francesco Cmarda (Trapani)

Marcatori: 42’ rig. Pavisich, 67’ Finessi

Ammoniti: Tuniz (A), Abbate (M), Bulades (M), Leonardi (A), Strano (A). Recupero: pt 4’, st 5’.