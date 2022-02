Marsala: il Comune vuole acquistare eco-compattatori mangiaplastica

L’Amministrazione comunale di Marsala intende partecipare al Programma Sperimentale “Mangiaplastica” e richiedere al Ministero della Transizione Ecologica un contributo per l’acquisto di eco-compattatori ad alta capacità. A tal fine, ha pubblicato un Avviso per acquisire preventivi per la “fornitura e collocazione di due eco-compattatori” con caratteristiche descritte nell’Avviso, online alla pagina istituzionale dell’Ente.

Gli operatori economici interessati possono presentare entro il prossimo 24 febbraio la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate nello stesso Avviso. L’eco-compattatore è un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet (polietilene tereftalato), in grado di riconoscere in modo selettivo – attraverso il lettore barcode – questo tipo di bottiglie di plastica e ridurne il volume, favorendone così il riciclo. Ma in prospettiva, l’obiettivo dell’Amministrazione Grillo è soprattutto quello di ridurre la Tari in rapporto al maggior smaltimento diretto della plastica, conferita negli eco-compattatori tramite la tessera sanitaria dell’utente.