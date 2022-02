Aveva una sessantina d’anni Duccio Parlavecchio, medico marsalese dell’Azienda sanitaria provinciale venuto a mancare oggi dopo una malattia.

Era conosciuto in Città come una persona molto disponibile e in tanti lo ricordano in queste ore sui Social, inoltre era figlio dello storico professor Parlavecchio, insegnante di tante generazioni di marsalesi.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dalle redazioni di itacanotizie.it e Marsala C’è.