Gianrosario Simonte candidato sindaco di Erice

A seguito di un incontro tra le forze politiche e i movimenti civici che agiscono su Erice per costruire un progetto di rilancio della città, dopo una serie di interlocuzioni con ambienti produttivi, sociali, sindacali, professionali, il movimento Amo Erice e gli alleati Fratelli d’Italia e Partito socialista italiano, hanno condiviso la scelta e chiesto la disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco di Erice a Gianrosario Simonte.

“La scelta di Simonte – si legge in un comunicato – è dipesa non solo dalla sua serietà ed esperienza amministrativa, ma della sua notoria integrità morale, capacità di dialogo e di saper interpretare la politica come servizio, conoscendo le necessità reali della società e del territorio.

Gianrosario Simonte, dopo un confronto sulle linee programmatiche e su un condiviso progetto di sviluppo, ha pertanto sciolto la riserva in senso positivo, con enorme entusiasmo e motivazione.

Sarà suo compito, nell’ottica si una proposta politica inclusiva e aperta alle migliori risorse del territorio, interloquire e confrontarsi con tutti i soggetti che vogliono contribuire alla crescita di Erice.Nasce il progetto Erice – direzione futuro”.