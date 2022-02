Marsala, dopo il dibattito politico in consiglio si è discusso anche delle interrogazioni

Dopo la parte politica dedicate alla vicenda dell’azzeramento della giunta della quale vi riferiamo in altra parte del giornale, si è proceduto alla discussione relativa alle interrogazioni.

Il consigliere comunale Leo Orlando ha chiesto che cosa è accaduto delle iniziative caldeggiate dall’aula relativamente alla promozione turistica: “Marsala ha bisogno di una forte promozione turistica. Abbimo un portale turistico obsoleto, occorre disporne di uno più idoneo tecnologocamente”. Il consigliere ha anche affrontato il tema della viabilità e della pulizia della città. Inoltre ha lamentato la mancata funizionalità dei corpi illuminanti pubblici.

Gabriele Di Pietra ha lamentato la mancanza di sedute dedicate alle interrogazioni. Il presidente Enzo Sturiano si è detto d’accordo per calendarizzare mensilmente le risposte che l’amministrazione deve dare alle interrogazioni.

Subito dopo è intervenuto il consigliere Michele Accardi che ha ricordato la situazione dell’ex scuola del Cosentino situata all’interno del popolare quartiere di via Istria che secondo il consigliere è stata oggetto di un finanziamento. “Che cosa intende fare l’amministrazione per quella zona con i cinque milioni di euro ricevuti?. Il verde pubblico che non viene curato è responsabilità dell’amministrazione”.

Flavio Coppola ha lamentato le mancate risposte che l’amministrazione non ha dato alle interrogazioni presentate dal suo gruppo consiliare.

Mario Rodriquez ha parlato delle strade limistrofe alla pista ciclabile dello Stagnone. “In vista della stagione estiva hanno bisogno di una accurata manutenzione”. Lamenta la durata delle opere pubbliche in particolare quelle del lungomare: “Se sono questi i tempi conviene che non faccia più lavori”.

Rino Passalacqua ha lamentato che la progettazione sui lavori del porto ora che l’amministrazione è a conoscenza che è stato finanziato ma si è appreso che se ne occuperà la Regiona Sicilia. “A che punto siamo per l’affidamento dell’incarico. La Regione che ha promesso, sta mantenendo o si tratta delle solite favolette come abbiamo già visto sull’ospedale che è paralizzato da anni ormai da due anni?”. Il consigliere ha poi chiesto a che punto sono i teatri di Marsala chiusi e non si capisce il perchè.

Dopo avere concordato con il sindaco, Enzo Sturiano ha sospeso la seduta rinviandola a martedì prossimo 15febbraio alle 16.30 per definire la discussione sul regolamento dell’utilizzo degli impianti sportivi. Per le interrogazioni verrà concordata ad una data con una nuova seduta che si terrà la prossima settimana.