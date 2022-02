Erice: sosta gratuita negli stalli blu per auto “full electric”

Su proposta dell’assessore alla Polizia Municipale di Erice, Vincenzo Giuseppe Di Marco, a seguito dell’approvazione della delibera di giunta n. 11 del 09/02/2022, sarà adesso possibile, per le auto ad esclusiva alimentazione elettrica, le cosiddette “full electric”, sostare gratuitamente negli stalli blu senza limitazioni orarie. L’iniziativa sarà valida per un anno, in maniera sperimentale, eventualmente prorogabile.

«Crediamo con convinzione che questa iniziativa vada nella direzione dell’incentivazione della mobilità sostenibile – commenta l’assessore alla Polizia Municipale, Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Aggiungo che la sosta gratuita potrebbe anche agevolare l’adozione di scelte che vadano a migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità dell’aria che respiriamo, com’è ad esempio l’acquisto di un’auto full electric che, ricordo, può anche essere ricaricata in una delle apposite colonnine elettriche che insistono nel nostro territorio. Altre saranno installate a breve».

«È un’altra misura che pone Erice in linea con gli standard ecologici europei, nell’ottica della mobilità sostenibile – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Inoltre, fatto non di secondaria importanza, tutto ciò consentirà ad Erice di uniformarsi al Comune di Trapani che ha già adottato un analogo provvedimento».

Come funziona:

Per sostare in maniera gratuita sarà necessario esporre sul cruscotto del veicolo la carta di circolazione dalla quale si può evincere la tipologia del mezzo (ai fini della conseguente verifica da parte del personale incaricato al controllo), avendo cura di occultare i dati sensibili.