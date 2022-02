Monitoraggio del Museo degli Arazzi, studenti del Pascasino e del Garibaldi seguono i lavori

I “Tessitori di Sogni” del Liceo “Pascasino” e il team dell’iter “G. Garibaldi” di Marsala, stanno svolgendo i lavori di restauro della Chiesa del Collegio che diventerà la nuova sede del Museo degli Arazzi Fiamminghi.

Il Pascasino nell’ambito del progetto “Asoc – A scuola di Open Coesione”, i ragazzi del Commerciale nelle attività del PON “Scuola al Centro”. Il team Itet e gli studenti della 3 I del Liceo Linguistico, hanno incontrato Arciprete Don Marco Renda e l’Architetto Carla Giustolisi, membri dell’associazione “Amici del Museo degli Arazzi”, nonché l’Architetto Luigi Biondo, progettista del nuovo museo, l’assessore marsalese al ramo Arturo Galfano e l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà.

Proprio Biondo ha preso per mano i ragazzi, guidandoli in un meraviglioso viaggio virtuale, durante il quale ha illustrato i percorsi di visita, la nuova area dedicata alle funzioni e alle conferenze ed, infine, la sezione che ospiterà la collezione degli otto Arazzi Fiamminghi. Il viaggio virtuale si è poi tradotto in realtà, quando l’architetto ha accompagnato i ragazzi presso il Cantiere dei lavori della Chiesa del Collegio dei Gesuiti.

“Abbiamo potuto constatare, con grande soddisfazione, che sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Chiesa del Collegio – affermano dal team del “Garibaldi” – Partire dagli Open Data, conoscere la storia degli Arazzi e seguire l’Iter per la realizzazione del nuovo museo è per noi un importante esperienza di crescita culturale”.

Il team è stato accompagnato dalle tutor Giovanna Cennamo e Antonella Milazzo, mentre la terza del Linguistico Pascasino ha vissuto l’esperienza accanto alla dirigente Anna Maria Angileri e alla referente del percorso Asco, Ivona Pellegrino. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione della cittadinanza su questi ‘gioielli’.