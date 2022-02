Diavoli Rossi Marsala sul podio al Campionato regionale di ginnastica artistica

Non si poteva aprire meglio il Campionato Regionale a squadre di ginnastica artistica per la Polisportiva Diavoli Rossi Marsala guidata dai tecnici federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo.

Tre le squadre in gara, le allieve LC hanno totalizzato ben 186 punti e 300 punteggio più alto in assoluto. Migliore ginnasta è risultata Martina Amodeo, buone anche le prestazioni di Quyet Cerami, di Martina Marchetti e di Sofia Genovese; primo posto ottenuto dalla squadra LC Junior/Senior: a salire sul gradino più alto del podio sono state Chiara Amodeo, Miriam Venezia, Xia Cerami e Giorgia Giorlando (p. 184,900); lodevole la prestazione delle veterane al Campionato LD3 JunioSenior; a salire sul primo gradino del podio tra loro: Giorgia Gimondo, Giorgia Sciarrino e Maria Barraco che adesso sperano nella prossima prova a Capo d’Orlando il 26 febbraio, per migliorare il punteggio ottenuto.

Prossimo impegno per i Diavoli Rossi, il Campionato a squadre Silver di Serie D questa volta di livello LB e LA3 la cui prima prova si disputerà sabato 12 Febbraio al CUS di Messina.