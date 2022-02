Teatro di Segesta e Pianto Romano, attivato biglietto unico

Un solo territorio ma molteplici narrazioni al suo interno. E il primo passo sarà proprio leggerlo come declinazioni di un possibile, unico percorso, visitabile nella sua interezza. È proprio in questa ottica di valorizzazione del territorio di Calatafimi Segesta che da febbraio il parco archeologico e il sacrario Pianto Romano – sul luogo dove si svolse la battaglia dei Mille a Calatafimi del 1860 – si possono visitare con un biglietto unico combinato (intero 8 euro).

Alla biglietteria del parco di Segesta e sul sito di CoopCulture il visitatore potrà scegliere di acquistare anche il biglietto combinato fra i due siti valido due giorni dalla data del primo utilizzo.

Se il parco di Segesta è ovviamente conosciutissimo, il sito di Pianto Romano, gestito dall’associazione Segesta nel sogno su concessione del demanio regionale, sarà una piccola scoperta: qui Giuseppe Garibaldi rivolse a Nino Bixio, che suggeriva la ritirata, la famosa frase “Qui o si fa l’Italia o si muore”; il sacrario, nato da iniziativa popolare e visibile da lontano, fu progettato da Ernesto Basile in pietra calcare nel 1885 e racchiude i resti dei caduti (picciotti, garibaldini e borbonici) nella battaglia di Calatafimi. Fu lo stesso architetto a sottolineare per l’ossario “gli effetti prospettici dal basso […] avevo a pochi passi da Calatafimi splendidissimo esempio, il tempio di Segesta”.

L’obelisco è decorato, così come previsto dal Basile, da due altorilievi in bronzo di Giovanni Battista Tassara (uno dei Mille), che raffigurano lo sbarco a Marsala e la battaglia del 1860. Visitarlo sarà un’occasione per immergersi in un pezzo di storia italiana, ripercorrendo i giorni in cui Garibaldi, alla testa dei Mille a cui si aggiunsero i picciotti siciliani, avanzò da Marsala verso Vita; i garibaldini affrontarono e vinsero le (più agguerrite e preparate) truppe borboniche proprio a Pianto Romano.

· Orari parco archeologico di Segesta: fino al 28 febbraio dalle 9 alle 17, a marzo apertura fino alle 18,30; dal 27 marzo fino alle 19,30.

· Orari Pianto Romano: fino al 31 marzo dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30. Da aprile dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 19,30.