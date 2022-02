Pallamano: tanti impegni sul campo locale per il Giovinetto Petrosino

La Puleo Il Giovinetto Petrosino torna in campo in A2 e batte in trasferta l’Aetna Mascalucia, guadagnando due punti preziosi verso la salvezza.

Domani invece difficile impegno in casa nella prima giornata di ritorno; i petrosileni dovranno vedersela con l’Enna di Salvo Cardaci. La squadra di Fiorino, ancora una volta punta sui 17/18enni locali Giorgio Adamo, Giorgio Mannone, Girolamo De Vita, Antonino Marino, Sergio Mistretta, Nicolas Vinci, Andrei Asimionesei, Samuele Giacalone e i 23enni Giorgio Ponticelli, Giovanni Marino, Leo Pantaleo e Debernadinis, sostenuti dall’esperienza di Federico Lo Cicero, Daniele Lucido e Vincenzo Pace.

In B la società cara l Presidente Ignazio Di Girolamo, domani, 6 febbraio, dovrà vedersela con il Messina, sempre al Palasport di Petrosino alle ore 16.

Lunedì 7 febbraio invece riprenderà ancora in casa l’Under 17 contro il Villaurea Palermo, mentre il 9 alle ore 20, tra le mura amiche, Pantaleo e compagni dovranno affrontare la corazzata Ragusa; prossimo impegno il 12 febbraio quando la Puleo partirà per Salerno dove affronterà la seconda in classifica Lanzara.