Il Marsala Calcio Femminile al Municipale di Petrosino contro la Vigor

Nuovo match contro la Vigor Montelepre per il Marsala Calcio Femminile. Coach Valeria Anteri fa il punto pre-partita: “Non c’è altro risultato se non la vittoria, serve al morale, per prendere ritmo. Non è ancora finito nulla e bisogna risalire la china. Nella gara di domenica andrò in campo con la migliore formazione possibile, metterò in campo anche delle giovanissime che dovranno darmi delle risposte e pretendo che si giochi come se fossimo contro la prima in classifica”.

La gara di domenica 6 febbraio, sarà l’ultima in casa nel Campionato di Eccellenza per la regular season. Poi le azzurre torneranno sul campo che le ospita al momento, il Municipale di Petrosino, per la Coppa Italia Eccellenza.