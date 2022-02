Michele D’Errico della Marsala Doc premiato alla Maratona di Pesaro

Non potevano certo mancare i colori della Polisportiva Marsala Doc alla prima edizione di Pesaro. E a rappresentarli è stato Michele D’Errico, da anni uno degli atleti di punta e vice presidente della società biancazzurra.

Michele D’Errico

Anche stavolta D’Errico ha conquistato il podio. Tagliando il traguardo con il tempo di 3 ore, 27 minuti e 44 secondi, è stato secondo nella sua categoria d’età (SM65). La gara si è svolta in una giornata soleggiata, anche se con rigide temperature, su percorso paesaggistico tra collina e mare. E la brillante prestazione è arrivata di un’altra grande soddisfazione per il marsalese di Rionero in Vulture (è questo il suo paese di nascita).

A Pesaro, infatti, il Club Supermarathon ha premiato Michele D’Errico per gli indiscussi meriti sportivi e come Campione Italiano di categoria, consegnandogli una pergamena per aver concluso, al 31 dicembre scorso, ben 236 gare tra maratone ed ultra. Senza dubbio un bel traguardo.

Nel frattempo, in sede, gli altri atleti della società presieduta da Filippo Struppa hanno proseguito gli allenamenti in vista delle prime gare di primavera.