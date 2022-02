Erice 2022, il Cantiere Resiliente candida a sindaco Piero Spina

Si scaldano i motori ad Erice, in vista delle prossime amministrative. La novità delle ultime ore è la candidatura a sindaco di Piero Spina. L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale, sottoscritta per il movimento Via da Simona Mannina ed Eugenio Strongono, per l’MNA da Vincenzo Testagrossa, per Cives da Bruna Arceri, per Generazione Futura da Alberto Gambina; e, ancora, da Giuseppe Cirobisi per conto di Cittadine per Erice e dallo stesso Piero Spina per il gruppo Spina per Erice. “Intendiamo dare seguito alle interlocuzioni finora intercorse con le forze politiche del “cantiere resiliente per Erice” e, fermo restando l’obiettivo di individuare un percorso alternativo ma unitario, nell’ottica di una visione comune, proponiamo l’avvocato Piero Spina quale candidato Sindaco per Erice, fiduciosi che possa essere sintesi definitiva del progetto avviato”.

Il 48enne professionista si è formato politicamente nel Psi di Nino Oddo, da cui ha poi preso le distanze dopo il “caso” della mancata candidatura alle regionali del 2012. Alle spalle di Piero Spina anche una breve esperienza amministrativa da assessore comunale al bilancio a Trapani, nella giunta a suo tempo guidata dal sindaco Vito Damiano.