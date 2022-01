Misure anti Covid, fino al 10 mascherine all’aperto e discoteche chiuse

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi oggi ho pomeriggio, ha disposto la proroga dell’obbligo di usare le mascherine all’aperto fino al 10 febbraio. La decisione era nell’aria da giorni ed è stata confermata dal governo Draghi, che per quanto riguarda la chiusura delle discoteche ha deciso di prorogarla fino al 10 febbraio. Dopo di che, potrebbero riaprire con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto si era ipotizzato nelle ultime ore (16 febbraio). L’esecutivo ha invece deciso di prendersi un paio di giorni in più per i nuovi protocolli scolastici. Verosimilmente, le nuove misure anti Covid saranno rese note nel prossimo Consiglio dei ministri, convocato per mercoledì. Nell’occasione, dovrebbero essere presentate le novità che semplificheranno le procedure per la gestione delle quarantene in ambito scolastico.