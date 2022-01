Coronavirus in Italia, i dati del 31 gennaio. Contagi in netto calo, ma ancora 349 decessi

Sempre più incoraggianti i dati sull’emergenza pandemica in Italia, quantomeno sul fronte dei contagi. Il picco della variante Omicron sembra ormai alle spalle e l’ultimo report del Ministero della Salute lo evidenzia, alla luce di un numero di guariti (108.493) che quasi doppia i nuovi casi (57.715). Alla luce di ciò, continua a scendere il numero degli attuali positivi, che adesso sono 2.592.606. Resta, tuttavia, alto il numero dei decessi giornalieri (349) che portano il totale dall’inizio della pandemia a 146.498. Il tasso di positività scende al 12,1%.

Le regioni con più contagi giornalieri sono state Emilia Romagna (8.983), Lazio (6.615) e Piemonte (6.241).

In Sicilia i nuovi casi sono stati 3.328 (271 riferibili a giornate precedenti), a fronte di 1.054 guarigioni. Gli attuali positivi sono 244.960. I 29 decessi conteggiati per la giornata odierna comprendono sommano quelli del 31 gennaio (1), del 30 (3), del 29 (16), del 28 (8) e del 23 (1). I ricoverati scendono a 1.637, di cui 141 in terapia intensiva. Tasso di positività al 15,2%.

Tutte le province tornano sotto la soglia del mille contagi giornalieri: 806 a Catania, 791 a Messina, 712 a Palermo, 345 a Ragusa, 248 a Caltanissetta, 245 a Trapani, 224 a Siracusa, 164 ad Agrigento, 64 ad Enna.