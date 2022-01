Giovannella Licari (PD): “A Petrosino il partito lavora per far vincere il centrosinistra”

Giovanella Licari, avvocato, è la segretaria del Partito Democratico di Petrosino.

Cerchiamo di chiarire l’anomalia causata dalla vicenda politica che ha caratterizzato il Pd petrosileno che si è ritrovato nel corso della consiliatura che volge al termine ad avere il sindaco che ufficialmente non ha sostenuto e che invece oggi è dirigente nazionale dei democratici.

“Il circolo di cui sono la segretaria ha guardato prima e collaborato dopo con l’amministrazione in carica che sta raggiungendo importanti risultati. Gaspare Giacalone oltre ad essere un tesserato e un dirigente del Pd è un ottimo sindaco”.

Torniamo al circolo, come sta andando il tesseramento?

“Abbiamo completato quello del 2021 e stiamo attivandoci per quello del 2022. Debbo dire che il direttivo del circolo è molto collaborativo. Facciamo spesso delle riunioni ed elaboriamo delle proposte per la città. Abbiamo il dovere di presentarci agli elettori alla imminente scadenza elettorale, avendo un programma che stiamo definendo”.

Intanto, per adesso il Partito Democratico non ha un suo gruppo consiliare.

“Proprio per le anomalie che ricordava lei non abbiamo costituito il gruppo. Avremmo ormai le adesioni sufficienti per farlo e sicuramente nel prossimo consiglio comunale, dove certamente saremo presenti, avremo il gruppo del Partito Democratico”.

Il sindaco Gaspare Giacalone ci ha detto che in queste settimane è stato avviato un colloquio con quanti, singoli soggetti, associazioni e liste civiche, vorranno sposare il progetto programmatico per presentarlo agli elettori la prossima primavera.

“E il circolo del Pd di Petrosino sta facendo la propria parte. Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e la città ha bisogno di una continuità amministrativa. Programmi e progetti condivisi sono alla base del progetto che vede in questi mesi pre-elettorali il mio partito impegnato in prima linea”.

In una recente intervista rilasciata al nostro giornale il sindaco di Petrosino parlando di candidature alle prossime amministrative ha fatto il suo nome per un ruolo di primo piano. A molti è sembrata un’investitura verso la sindacatura.

“Stiamo parlando in questi giorni con tanta gente di programmi per la città. Certo arriverà un momento di sintesi e parleremo anche di nomi. Ringrazio il sindaco. Il circolo che dirigo al momento opportuno farà le proprie proposte. Io mi renderò disponibile a qualsiasi soluzione sia idonea per fare vincere il Pd e il centro sinistra a Petrosino”.