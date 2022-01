Coronavirus nel trapanese: nuovo aumento di contagi, ma pochissimi guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, giovedì 27 gennaio 2022.

Questi i positivi suddivisi nei 25 Comuni del trapanese: Alcamo 1.104, Buseto Palizzolo 30, Calatafimi Segesta 225, Campobello di Mazara 479, Castellammare del Golfo 547, Castelvetrano 1.138, Custonaci 262, Erice 882, Favignana 71, Gibellina 128, Marsala 2.702, Mazara del Vallo 1.559, Misiliscemi 193, Paceco 389, Pantelleria 183, Partanna 367, Petrosino 158, Poggioreale 49, Salaparuta 62, Salemi 324, San Vito Lo Capo 189, Santa Ninfa 168, Trapani 2.144, Valderice 437, Vita 20.

Il totale degli attuali positivi è di 13.810 (+425), nuovo notevole aumento. I deceduti sono 516 (+3) e i guariti 29.347 ovvero solo 7 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Sono 3 i ricoverati in Intensiva (-1), 16 quelli in semi-intensiva (+2), 85 si trovano in degenza ordinaria negli ospedali Covid (-8), 24 quelli in RSA o Covid Hotel.

Questi i dati dei tamponi (dato parziale) effettuati in tutto il week end: 304 i molecolari, 1.290 i test per la ricerca dell’antigene.