A Petrosino servizio a domicilio spesa e farmaci per chi non può spostarsi

E’ stato riattivato a Petrosino il servizio a domicilio per la spesa e/o l’acquisto di farmaci rivolto esclusivamente a coloro che si trovano in situazioni di provata impossibilità agli spostamenti da casa per l’approvvigionamento, in particolare coloro che si trovano in quarantena e/o isolamento, anziani e disabili soli o a chi si è sottoposto a isolamento volontario e non ha nessuno che possa assisterlo.

L’iniziativa è stata avviata dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con la collaborazione dell’Organizzazione di Volontariato “S.T.T. – Squadre di Soccorso Tecnico” – Delegazione di Petrosino, a seguito della nuova ondata di contagi da Coronavirus tuttora in corso sul territorio comunale.

Per usufruire del servizio occorre chiamare al seguente numero di telefono: 393.99.08.758. Dalle ore 9 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, sarà possibile chiamare per registrarsi nei nostri elenchi di soggetti da assistere o per richiedere un intervento. Dalle 16:00 alle 19:00 i volontari verranno a casa dei soggetti richiedenti per lasciare la spesa o i farmaci richiesti.