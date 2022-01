Marsala: didattica a distanza da lunedì 17 e fino al 22 gennaio

“L’Asp ci ha comunicato il necessario parere favorevole per chiudere le scuole. Come promesso, nel pieno rispetto delle norme, ho quindi firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di Marsala”.

Arriva la tanto attesa ordinanza del sindaco Massimo Grillo, che prevede la Didattica a Distanza anche a Marsala da lunedì 17 a sabato 22 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, compresa la scuola dell’infanzia.

“La chiusura delle scuole è un atto grave e che, come sapete, non prendo a cuor leggero, ma oggi ci troviamo di fronte ad un parere scientifico da parte dell’Azienda Sanitaria locale che ritiene fondata e giusta la chiusura temporanea degli istituti scolastici nella nostra città – scrive su Facebook il primo cittadino -. Per questo ho ritenuto necessario ascoltare i dirigenti scolastici della nostra città. Alla fine della riunione, anche alla luce dei dati che mi hanno comunicato, abbiamo concordato di sospendere le attività in presenza e attivare la Didattica a distanza per tutta la prossima settimana. Riservandoci, quindi, monitorando la situazione durante questi giorni di chiusura, di rivalutare la situazione nel prossimo fine settimana“.