All’Industriale di Marsala Open Day per conoscere la scuola in video-conferenza

In un momento di crescita esponenziale di contagi da Covid -19, per evitare che possano verificarsi ulteriori condizioni favorevoli alla diffusione del virus, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” (Industriale) di Marsala ha deciso di organizzare il suo Open Day in modalità video-conferenza.

L’evento avrà luogo domenica 16 gennaio dalle ore 11 alle 13 e darà modo agli alunni di terza media interessati all’iscrizione e ai loro genitori di conoscere nel dettaglio la proposta formativa dell’Istituto e le sue peculiarità in merito ai due indirizzi “Elettronica ed Elettrotecnica con curvatura Robotica” e “Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale”.

Durante l’incontro, che si svolgerà in due sessioni, una alle 11 e una alle 12, i partecipanti potranno visitare virtualmente l’Istituto, compresi i suoi otto laboratori e porre ai docenti presenti tutte le domande che riterranno opportune. Per la partecipazione è necessaria la registrazione compilando il modulo all’indirizzo https://forms.gle/eb42byBoVtxK8yaZ9

Oppure effettuando la scansione del seguente QR-code

L’Istituto Tecnico Tecnologico “P. Mattarella” ha sede a Marsala in via San Giovanni Bosco n. 1. L’Istituto vanta una percentuale di occupazione dei diplomati del 33%, con soli 190 giorni di attesa per il primo contratto significativo dalla data del diploma, che lo pone ai vertici della classifica redatta da Eduscopio per gli Istituti Tecnici Tecnologici della provincia di Trapani (Fonte Eduscopio). E’ infatti noto che molte aziende non riescono a reperire sul mercato un numero sufficiente di tecnici specializzati da assumere.