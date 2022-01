Marsala: a fuoco la veranda di un bar sulla via Trapani

Questa notte, un incendio è divampato in contrada Tafalia, sulla via Trapani, nel bar “Frency cafè”.

A prendere fuoco è stata la veranda del locale, probabilmente fatta con materiale poco resistente alle fiamme. Il fumo ha provocato danni anche all’interno del bar, annerendo le pareti.

Ma danni materiali a parte, il locale era chiuso e quindi non ci sono stati ulteriori perdite o problemi al personale.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, è stata chiamata la Scientifica.

I proprietari del Frency Cafè hanno ripulito tutto. Molto probabile che le fiamme siano dovute a luci di Natale o altro in deterioramento, ma comunque non per atto doloso.