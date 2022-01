Marsala: dal Calcio a 5 alla Volley, tutte le gare rinviate causa Covid

Dal Calcio a 5 alla Volley, escluse le gare delle maggiori serie, sono state rinviate a fine mese o a data da destinarsi.

Mentre la Sigel Marsala è volata a Ravenna per giocare la gara, poi persa, valida per il Campionato di A2, la GesanCom Fly Volley deve fermarsi. In seguito all’aggravarsi della situazione epidemiologica, il match di sabato 8 gennaio tra Caffè Trinca Palermo e le libellule biancazzurre è stato rimandato a data da destinarsi. E mentre il calcio cosiddetto “minore” allunga i tempi, il Marsala Calcio tornerà in campo domenica 23 gennaio, stop anche al Futsal.

Il Comitato Regionale Sicilia della FIGC–LND in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e della circostanza che la variante Omicron risulta particolarmente aggressiva e contagiosa e in virtù del fatto che alcune gare non sono state disputate e bisogna procedere allo svolgimento di alcuni recuperi dei campionati e delle coppe, effettua uno slittamento dell’inizio del girone di ritorno di tutte le attività calcistiche siano esse regionali che provinciali, maschili e femminili che di Calcio a 5, dal 9 gennaio al 23 gennaio data di inizio dei gironi di ritorno. Relativamente all’attività giovanile lo slittamento viene effettuato dal 9 gennaio al 30 gennaio 2022 data di ripartenza dei campionati.