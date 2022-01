L’addio della politica locale al presidente David Sassoli

La politica regionale e locale ricorda il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

«Politico appassionato, David Sassoli è stato fautore dell’Europa del dialogo e ha combattuto perché l’Unione potesse effettivamente aprirsi al Mediterraneo, affrontandone le mille problematiche. Uomo dal tratto gentile e generoso, giornalista curioso e brillante, lascia un segno nelle Istituzioni europee per l’umanità e il rigore con cui in questi anni ha guidato il Parlamento di Strasburgo. Alla famiglia e alla comunità politica di Sassoli, le condoglianze mie personali e del governo regionale». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

«La scomparsa di David Sassoli è una brutta notizia per tutti noi – ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione -. L’italia e l’Europa perdono un riferimento certo per le battaglie democratiche, di solidarietà e di giustizia sociale contro ogni forma di razzismo e di divisione tra nord e sud. Un giornalista e un uomo politico sempre attento ai temi del Mediterraneo e della pace. Ai familiari il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera nostra comunità».

Questo il cordoglio della presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra: «L’Europa e sopratutto la comunità italiana perdono un uomo delle Istituzioni di altissimo profilo che con la sua professionalità e il suo impegno politico, sempre equilibrato, ha rappresentato il nostro Paese con grande senso di umanità e integrità morale. Il mio cordoglio e quello del Consiglio comunale ai familiari».

Il sindaco Massimo Grillo sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Marsala, ha affermato: “Questa notte se ne è andato David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Per noi italiani, oltre che un volto familiare, se ne va un riferimento di passione e garbo istituzionale. Un esempio di equilibrio e serietà per la politica ed il giornalismo da tenere a mente – oggi più che mai – per il bisogno di rispetto e collaborazione tra le istituzioni ed il mondo della comunicazione . A David Sassoli tutta la nostra gratitudine”.

Queste le parole del sindaco di Petrosino nonchè dirigente nazionale del PD, Gaspare Giacalone: “Questa mattina ci svegliamo con una brutta notizia: è morto David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Una vita tra giornalismo e passione politica. Lo avevo conosciuto a Roma e condiviso insieme un bel percorso. Uomo umile, preparato e di gran valore umano. Abbiamo perso tanto”.

Anche il Sindaco della Città di Alcamo, Domenico Surdi esprime il proprio cordoglio: “La scomparsa del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è una perdita per le istituzioni sia italiane che europee. Una figura che, prima da giornalista poi per il suo ruolo nelle politica italiana ed europea, si è sempre distinta per la sua professionalità, competenza e garbo istituzionale”.

“Con David Sassoli scompare un grande europeo, un uomo politico di altissimo spessore ed una persona di grande umanità. Con lui ho condiviso l’esperienza da parlamentare europeo, apprezzandone le doti e la capacità politica. Pur appartenendo a gruppi diversi nell’Emiciclo ho sperimentato la sintonia con l’uomo Sassoli su tanti temi. La sua formazione ispirata al cattolicesimo democratico ha caratterizzato il suo agire pubblico, e la sua sensibilità gli ha permesso di dirigere l’Istituzione europea con grande reputazione. Addio David, sit tibi terra levis”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Tanti i messaggi di cordoglio sui Social anche da parte di cittadini e giornalisti che lo ricordano come una grande persona che ha lottato per il diritto della stampa libera.