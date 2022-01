Coronavirus nel trapanese: boom di contagi, a Marsala oltre 2mila casi

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, 10 gennaio 2022.

Di seguito il dato degli attuali positivi suddiviso nei 24 Comuni: Alcamo 958, Buseto Palizzolo 48, Calatafimi Segesta 147, Campobello di Mazara 426, Castellammare del Golfo 339, Castelvetrano 986, Custonaci 204, Erice 787, Favignana 87, Gibellina 59, Marsala 2.113, Mazara del Vallo 810, Paceco 418, Pantelleria 180, Partanna 274, Petrosino 110, Poggioreale 32, Salaparuta 62, Salemi 106, San Vito Lo Capo 178, Santa Ninfa 172, Trapani 1.883, Valderice 358, Vita 19.

Gli attuali positivi in totale nei centri del trapanese sono 10.756 (+2.626 rispetto al 6 gennaio) con 465 deceduti (+8 dal 6 gennaio) e 22.687 i guariti, ovvero 769 persone che hanno sconfitto il Covid.

I ricoverati in terapia intensiva sono 7, 16 quelli in semi intensiva, 83 i ricoverati ordinari e 14 in RSA e Covid Hotel.

Questo il dato tamponi processati: 491 i molecolari, 5.019 i test per la ricerca dell’antigene.