Coronavirus in Italia, 155.659 i nuovi casi. In Sicilia quasi 13 mila positivi in più

Sono 155.659 i nuovi casi di Covid in Italia. Dall'ultimo report del Ministero della Salute emerge che gli attuali positivi sono 1.943.979, per effetto dei nuovi contagi, ma anche dei decessi (157) e dei guariti (30.399) accertati nelle ultime 24 ore. La regione con più contagi si conferma la Lombardia (36.858), davanti a Emilia Romagna (17.698) e Veneto (13.973). In Sicilia i nuovi casi sono stati 12.949, a fronte di 15 deceduti e 708 guariti. Gli attuali positivi raggiungono quota 111.777. Ulteriore incremento dei ricoveri, che salgono a 1261, di cui 138 in terapia intensiva. E 1123 in degenza prdinaria nei reparti Covid dell'isola. Il tasso di positività è al 25,4%. Il dato delle province vede la maggiore concentrazione giornaliera di nuovi contagi a Palermo (2510), Catania (2265) e Messina (1845). Poi Siracusa (1397), Caltanissetta (1345), Agrigento (1268), Ragusa (1106), Trapani (952) ed Enna (261).