Marsala: ospedale pieno, i pazienti non-Covid verranno smistati in altre strutture

Il Covid Hospital di Marsala è ormai al completo. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, l’aumento esponenziale dei contagi e dei ricoveri in provincia di Trapani ha di fatto portato all’occupazione di tutti i posti letto riservati ai pazienti del reparto Covid ordinario e della semi intensiva, lasciando spazio solo a qualche ulteriore ricovero in terapia intensiva. Alla luce di ciò, i vertici dell’Asp di Trapani hanno disposto la sospensione dei ricoveri dei pazienti non-Covid presso il “Paolo Borsellino” di Marsala, che verranno conseguentemente dirottati verso gli altri presidi ospedalieri della provincia di Trapani. Di fatto, l’utenza del territorio non potrà disporre di quei reparti che finora erano comunque rimasti attivi presso l’ospedale lilibetano. Fino a nuovo ordine, il nosocomio marsalese potrà comunque continuare ad accogliere i casi di emergenza/urgenza non-Covid indifferibili.

Era già successo in passato, ma si pensava che nel frattempo la realizzazione del padiglione per le malattie infettive accanto al “Paolo Borsellino” avrebbe consentito di disporre di ulteriori posti letto. Il cantiere, invece, continua a procedere con grande lentezza a dispetto di una pandemia che, in questa quarta ondata, sta procedendo invece con una straordinaria rapidità nella diffusione del contagio, mettendo in grande difficoltà l’intero sistema sanitario siciliano.