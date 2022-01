Vaccini a Marsala, grande affluenza al Mercato Campagna Amica

Grande affluenza, stamattina, a Marsala presso l’hub vaccinale attivato – solo per la giornata odierna – presso la sede del mercato Campagna Amica di via Verdi. Nel giro di 24 ore, la notizia dell’apertura straordinaria dell’hub, su iniziativa dell’Asp di Trapani e della Coldiretti, ha raggiunto varie fasce della popolazione che hanno voluto cogliere quest’opportunità per vaccinarsi, tenuto conto delle lunghe attese registrate negli ultimi giorni all’hub allestito presso il campus biomedico dell’ospedale Paolo Borsellino. All’apertura delle porte, gli operatori dell’Asp hanno comunque già trovato un centinaio di persone in attesa all’ingresso del Mercato Campagna Amica. A partire da mezzogiorno, nella stessa sede, è stato attivato anche l’hub vaccinale pediatrico per la fascia compresa tra 5 e 11 anni.