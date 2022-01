Coronavirus in Italia, tasso di positività al 22%. In Sicilia 9248 nuovi casi

Scende a 108.304 il numero dei nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia. Il dimezzamento rispetto alle 24 ore precedenti è legato al minor numero di tamponi processati, ma in realtà il tasso di positività è maggiore (dal 19,28% al 22% odierno). I decessi sono stati 223, aumentano i ricoveri (+764) e le degenze in terapia intensiva (+32). Nelle ultime 24 ore sono guarite 27.582 persone su tutto il territorio nazionale. Alla luce dei dati diffusi dal Ministero della Salute, gli attuali positivi in Italia sono 1.674.071.

La regione con più contagi giornalieri è stata ancora una volta la Lombardia (+18.667), seguita a ruota da Emilia Romagna (+17.119) e Lazio (+11.905).

In Sicilia si sono registrati 9.248 nuovi casi, 9 deceduti e 971 guariti. Gli attuali positivi raggiungono quota 88.384. I ricoverati nell’isola sono 1138, di cui 135 in terapia intensiva e 1003 nei reparti Covid ordinari.

Tra le province siciliane Catania fa registrare il dato più elevato di contagi giornalieri (+1741), davanti ad Agrigento (+1579) Messina (+1575) e Palermo (+1229). Poi Caltanissetta (+849), Trapani (+725), Siracusa (+692), Enna (+453), Ragusa (+405).