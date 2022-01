‘Obbligo’ vaccinale ad Over 50 e green pass base per negozi, servizi e uffici

Arriva la decisione finale del Governo dopo la riunione in Consiglio e sentendo il Cts: ‘obbligo’ vaccinale per lavoratori e non Over 50 e green pass base (vaccini, tamponi o guarigione) per negozi, servizi alla persona e persino in banca e posta.

Con il decreto appena varato in Consiglio dei ministri, il governo ha preso una serie di misure per contrastare la pandemia di Covid.

L’obbligo vaccinale per gli Over 50 varrà fino al 15 giugno. Probabilmente entrerà in vigore dal 15 febbraio.

Restando ferme tutte quelle attività o quei locali in cui bisogna sempre entrare con Super Green Pass (cinema, teatri, ristoranti), si aggiungono anche altri luoghi in cui si potrà entrare solo con la certificazione verde base, quindi anche con il tampone.

Nel testo, all’articolo 2, si legge:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica dal 20 gennaio 2022. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal 1° febbraio 2021, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa.

Quindi dal 20 gennaio scatta l’obbligo di green pass base per i servizi alla persona, ovvero per i parrucchieri, barbieri, centri estetici e simili e lavanderie.

Secondo la lettera b, sembrano esclusi i Supermercati.

Sempre secondo la lettera b, ovvero per uffici, banche, uffici postali, attività commerciali, l’entrata in vigore è prevista per il 1° febbraio.

Tutti questi termini scadranno il 31 marzo 2022, termine ultimo dello stato di emergenza che, secondo la legge, è massimo di due anni. Ma è probabile che il Governo prenderà ulteriori misure restrittive.