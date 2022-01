Coronavirus in Italia, 170 mila nuovi casi e 259 decessi. In Sicilia +6.415 casi

Nuovo record di contagi da Coronavirus in Italia: dal Ministero della Salute fanno sapere che nelle ultime 24 ore gli attuali positivi sono stati 170.844. Anche il numero di decessi è il più alto degli ultimi mesi (259), mentre i guariti sono stati 30.333. Alla luce di ciò, gli attuali positivi in Italia sono adesso 1.265.297. I tamponi (tra molecolari e antigenici) sono stati 1.228.410, con un tasso di positività che raggiunge il 13,9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva oggi sono 1.392, 42 più di ieri.

Tra le regioni spicca, ancora una volta, il dato della Lombardia, che tocca 50.104 casi giornalieri. A seguire Piemonte (20.453), Toscana (18.868), Veneto (16.602) e Campania (12.058).

Nuovo record di contagi anche in Sicilia, dove i nuovi casi sono stati 6.415, con 833 guarigioni. Il bollettino di oggi indica quaranta morti, ma soltanto quattro sono avvenute tra ieri e oggi. Nel report, infatti, trova spazio un nuovo ricalcolo dei decessi: 16, ad esempio, riguardano il 2 gennaio.

Gli attuali positivi nell’isola sono adesso 60.922. I ricoverati superano quota mille, distribuiti tra terapia intensiva (114) e degenze ordinarie (893).

Tra le province, superano la soglia dei mille contagi giornalieri Messina (1222), Palermo (1100), Catania (1087). Seguono Agrigento (746), Ragusa (642), Trapani (495), Enna (481), Caltanissetta (415), Siracusa (227).