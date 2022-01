Covid e rientro a scuola: regole stabilite, ma situazione sotto osservazione

Tema caldo quello del rientro in classe dopo la pausa delle festività natalizie. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha ribadito che la priorità è la tutela della scuola in presenza. Il nodo principale riguarda la quarantena dei ragazzi positivi.

Per le scuole primarie e secondarie al momento, alla luce dell’avvio della campagna vaccinale anche per i bambini da 5 a 11 anni, l’idea sarebbe quella di prevedere, nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, l’autosorveglianza (5 giorni) per i ragazzi vaccinati e la quarantena (10 giorni) solo per gli studenti non immunizzati.

Le norme attualmente in vigore per elementari e prima media prevedono che tutti gli under 12 che facciano parte di una classe con due positivi vanno in quarantena per 10 giorni.

“Se c’è la possibilità di un rinvio del rientro a scuola alla fine delle vacanze natalizie? In questo momento no”, dice l’assessore regionale della Sicilia alle Pubblica istruzione Roberto Lagalla.

Allo stato, dunque, nessun rinvio. Si torna in classe come da calendario già stabilito il 7 o il 10 gennaio, e in presenza.

La situazione, però, è in continua evoluzione ed è strettamente connessa all’impennata dei contagi spinti dalla variante Omicron che ha riportato la Sicilia in zona gialla. Bisognerà capire cosa succederà da qui a qualche giorno. I vertici degli assessori regionali all’Istruzione e alla Salute da domani torneranno a confrontarsi, in attesa di eventuali disposizioni del governo nazionale