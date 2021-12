La FEDER.AGRI., con una nota inviata al sindaco Massimo Grillo, ha comunicato che “per motivi diversi” – legati anche alla crescita del numero dei contagi – giovedì prossimo, 30 dicembre, non si terrà il Mercato del Contadino di Marsala, giornata in cui era stato spostato per vie delle giornata festive.

L’attività riprenderà dopo le Festività del periodo natalizio.