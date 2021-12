A Custonaci un nuovo scuolabus comprato dal Comune

Un Tarzan Boat per uno scuolabus. È arrivato oggi lo scuolabus acquistato con la vendita del parco giochi galleggiante e con l’aggiunta di un’altra somma da parte del Comune.

Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Morfino che esprime soddisfazione per un acquisto a servizio della collettività.Il nuovo scuolabus si aggiunge ai tre che il comune ha già in dotazione.Lo scuolabus, costato 70 mila euro, è stato acquistato con le somme di 46 mila euro, provenienti dalla vendita all’asta del Tarzan Boat e con 24 mila euro stanziate, per comprare il mezzo, dal Comune.

“L’acquisto dello scuolabus – dice il sindaco Giuseppe Morfino – si muove nell’ottica di garantire quanti più servizi ai cittadini. Il Tarzan Boat era un parco giochi pericoloso, adatto ai laghi e non certo alla Baia di Cornino. Inoltre le esigenze di bilancio impongono di vendere beni non produttivi o con costi di gestione insostenibili per l’Amministrazione. Lo scuolabus è senza dubbio un acquisto indispensabile per garantire un importante servizio agli studenti e alle loro famiglie”.