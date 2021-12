Ex province, il 22 gennaio sembrava vicino invece nuovo rinvio

Si accelera per il rinvio delle elezioni di secondo livello per la nomina dei presidenti e Consigli dell’ex province in Sicilia. La data sembrava finalmente definitiva, quella del 22 gennaio prossimo, ma ieri pomeriggio la commissione Affari istituzionali dell’Ars ha approvato il disegno di legge che sancisce l’ennesimo spostamento della data per la consultazione.

Il testo del disegno di legge dovrà essere esaminato in Aula, alla luce della nuova modifica. Soltanto allora potrà essere deliberato il rinvio in maniera ufficiale.

Recentemente, la Corte Costituzionale aveva determinato l’incompatibilità tra il ruolo dei sindaci dei tre maggiori comuni siciliani – Catania, Messina e Palermo – con quello di massimo rappresentante delle Città Metropolitane. A loro, infatti, viene contestato il fatto di non aver vinto un’elezione diretta per poter essere investiti del ruolo.