Scorrimento: si torna al doppio senso a breve, tranne nella galleria SS Filippo e Giacomo

Si dovrà pazientare ancora un pò di giorni e, prima di Natale, lo Scorrimento veloce “Marsala – Aeroporto V. Florio” tornerà ad essere nuovamente percorribile in entrambi i sensi.

Ovviamente, con la solo eccezione della galleria “Santi Filippo e Giacomo” dove gli impianti semaforici regoleranno il senso unico alternato così come prescritto dai Vigili del Fuoco. Nella galleria sono in corso gli interventi di messa in sicurezza, avviati purtroppo in ritardo perchè l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha avuto la disponibilità dei necessari materiali, strumenti e segnaletica dopo ben tre mesi dalla gara d’appalto. Lo ha fatto sapere un comunicato del Comune di Marsala.