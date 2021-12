Rotary Marsala: visita del Governatore e nuovi soci

Lunedì 6 dicembre al Rotary Club di Marsala ha avuto luogo la visita del Governatore del Distretto 2110 Sicilia Malta, Gaetano De Bernardis, che è stato accolto a Villa Favorita dal presidente Daniele Pizzo, dall’assistente distrettuale Ludovico La Grutta e dai componenti del Direttivo e dai soci.

Il Presidente Pizzo ha illustrato i progetti realizzati mentre il Governatore ha parlato della vita del Distretto 2110 e si è congratulato per l’iniziativa della piantumazione degli alberi per realizzare un boschetto nel territorio della provincia e la salvaguardia delle api per contribuire allo sviluppo sostenibile. Il Governatore De Bernardis, già docente nei licei e autore di numerosi libri didattici di latino e greco, ha parlato del tema “Servire per cambiare vite” scelto dal presidente del Rotary International, l’indiano Shekhar Mehta, e dello spirito rotariano fondato sui valori, professionali e soprattutto umani, della solidarietà per un mondo migliore.

Il Rotary Marsala ha donato al Governatore una somma che sarà destinata alla scolarizzazione di alcuni bambini migranti. Entrano nel Club marsalese: Gaetano Solano, medico, e i giovani Giuseppe Agoglitta, imprenditore, e Giovanni Picciotto, dottore in scienze infermieristiche.