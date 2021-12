Il Giovinetto Petrosino perde in casa contro il Girgenti e guarda a Palermo

Sconfitta di misura nel Campionato A2 maschile Girone C, per il Puleo Giovinetto Petrosino.

Non solo la differenza è stata di una sola rete, ma c’è tutta l’amarezza di aver perso in casa la partita più delicata della stagione. Entrambe le società hanno fatto investimenti importanti per ben figurare, hanno dimostrato in campo di poter ambire ad una posizione di classifica di gran lunga migliore, ma entrambe navigano nella zona bassa della classifica. Non è la sola partita che il Giovinetto ha perso di poco, stesso destino è capitato con Fondi e Lanzara.

Tra i petrosileni e gli agrigentini è finita 25 a 26 per gli ospiti sul campo del Palazzetto della cittadina trapanese. Per il Puleo – sponsor principale della società – sono andati in rete Leonardo Pantaleo (3), Marko Vidovic (5), Giorgio Adamo (7), Giorgio Rosario Ponticelli (1), Giorgio Mannone (3), Girolamo De Vita. La prossima gara si giocherà in trasferta a Palermo il 18 dicembre alle 16. Al momento Il Giovinetto è penultimo con 2 punti.