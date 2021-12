Maltempo con polemiche: si contano i danni al territorio

Il cattivo tempo che ha imperversato la Città di Marsala nello scorso fine settimana, ha fatto venire alla luce, se mai ce ne fosse bisogno, lo stato delle strade del centro e della periferia.

Come ci riferiscono dal Comando della Polizia Municipale guidato da Vincenzo Menfi, il centralino è stato allertato da decine di telefonate che segnalavano un po’ in tutto il territorio comunale, buche e smottamenti di strade e stradine. Di conseguenza, da circa una settimana, i Vigli urbani sono in movimento su tutto il territorio per fare un censimento dei danni che si sono verificati ma anche per segnalare possibili eventuali nuove problematiche.

Gli uomini del Comando di via Del Giudice, sono intervenuti a controllare la foce del fiume Birgi dove i cittadini della zona avevano segnalato esondazioni a causa delle forti piogge. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Analoga situazione nel versante del fiume Sossio che già una prima volta aveva preoccupato mettendo in “agitazione” il CoC – Centro Operativo Comunale – e che, nelle ultime giornate di pioggia, è tornato ad allagare i terreni vicini, dove insistono alcune abitazioni. Squadre dei Vigili urbani stanno monitorando anche le strade del centro cittadino, che per la verità non erano messe bene prima ma che, col maltempo, hanno evidenziato in alcuni punti tutta la loro precarietà. Si aggiunge anche che, come programmato, si stanno eseguendo i lavori per il ripristino dell’asfalto in diverse arterie. I tecnici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici diretto da Arturo Galfano, stanno procedendo agli interventi che prevedono il ricolmo dell’asfalto a caldo, in maniera tale da evitare lo sfaldamento e il ricrearsi della situazione, antibitumazione.

Come segnalato dai cittadini e come si è potuto constatare dalla Polizia Municipale, in alcune zone, come la centralissima Piazza Inam, le buche sono state ricolmate più di una volta ma a causa della pioggia l’asfalto ha ceduto ulteriormente. Intanto nel pomeriggio di ieri, si è tenuta una riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per effettuare, parallelamente ai Vigili urbani, una ricognizione dei danni, nonché di eventuali altri pericoli e criticità. La riunione è stata convocata dal sindaco della Città, Massimo Grillo. Alla nostra redazione continuano a giungere richieste di bitumazione veloce nelle strade che sono state scarnificate nelle scorse settimane e che, a causa del maltempo – come affermano dall’Ufficio Tecnico – non avevano subito la regolare bitumazione. Infatti si segnalano danni a pneumatici, finiti all’interno di piccole ma spesso profonde buche.

Qualche albero è caduto nel centro urbano (come in Corso Gramsci) e nel centro storico, di cui uno in via Amendola. Nel frattempo, ad agevolare il lavoro di ricognizione della Polizia Municipale, che non può far altro che segnalare ai tecnici comunali eventuali lavori da effettuare, interviene il clima atmosferico. Come segnalato dalle previsioni meteo infatti, nel corso della settimana non sono previste particolari perturbazioni e precipitazioni e dunque si potrà procedere con gli interventi ordinari e straordinari.