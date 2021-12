L’Itet “Garibaldi” partecipa al progetto Unicef per essere “comunità”

Lost in Education è il progetto Unicef a cui ha partecipato anche l’ITET “Garibaldi” di Marsala. Il Commerciale è stato presente a Roma al Forum “Essere comunità educante, insieme: la parola alle ragazze e ai ragazzi” presso il Centro Congressi Cavour di Roma e in diretta streaming con tutte le classi d’Italia partecipanti al progetto.

I 36 portavoce degli studenti delle scuole partner, si sono confrontati sui temi Partecipazione, Re-immaginare l’educazione e Comunità educanti. Per l’iter hanno partecipato le studentesse Michelle Colicchia e Alessia D’Amico, accompagnate dalla docente Nicoletta Reina, referente del progetto, e dalla formatrice Elena Mistretta.

Gli obiettivi del progetto sono: far sì che le ragazze e i ragazzi si percepiscano come attori trasformativi della propria comunità; rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità intorno ad essa; attivare un modello di comunità educante basato su un patto collettivo che valorizza le risorse della comunità e le orienta verso una educazione di qualità.

La dirigente scolastica della scuola marsalese Loana Giacalone, ha affermato che adesso il progetto proseguirà con la realizzazione di quanto richiesto dai ragazzi per realizzare una scuola aperta al territorio. Gli studenti, seguiti dalla Life Coach Gisella Collura, hanno elaborato una sorta di manifesto con le proposte da loro elaborate perché dalle parole si passi alle azioni concrete.