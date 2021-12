Trofeo Garibaldino: il marsalese Nicola Mazzara si impone al Parco della Salinella

Il 23enne marsalese Nicola Mazzara (Ascd Number One) e Azzurra Agrusa (Cinque Torri Trapani) si sono imposti con grande autorità nella 21° edizione del Trofeo podistico “Garibaldino”, gara di cross organizzata dalla Polisportiva Marsala Doc che per la terza volta ha avuto come teatro il Parco dell’ex Salinella, un’area tra la città e il mare che meriterebbe ulteriori momenti di valorizzazione e maggiore cura.

Mazzara ha sbaragliato il campo percorrendo i sei giri (in totale, 6800 metri) in 22 minuti e 30 secondi (media 3:22 al km), mentre la seconda ha trionfato tra le donne in 28’ e 22’’. Tra gli uomini, a completare il podio sono stati Pietro Paladino (Team Francesco Ingargiola) e Giovanni Canino (Cus Palermo), separati da appena 4’’ (rispettivamente, 23’ e 44’’ e 23’ e 48’’).

Su un percorso molto tecnico, con qualche spruzzata di pioggia, ma poteva finire peggio, e con vento contrario sul rettilineo opposto alla zona di partenza, tutti hanno profuso il massimo delle loro energie per cercare di conquistare i ricchi premi (prodotti dell’enogastronomia locale) messi in palio dalla società del presidente Filippo Struppa e del vice Michele D’Errico per i primi tre di ogni categoria d’età.

Nel dettaglio, nella categoria SM (fino a 34 anni d’età) alle spalle del vincitore assoluto si sono piazzati i mazaresi Giovanni Arena e Alessandro Serra. Nella SM35, invece, il primo è stato Edoardo Di Sarno, neo tesserato della Polisportiva Marsala Doc. Questi gli altri vincitori di categoria: Fabio Sammartano (SM40), anche lui della Marsala Doc, Andrea Scavone (SM45), del Team Ingargiola, Pietro Paladino (SM50), Francesco Croce (SM55), della Number One, Ignazio Caruccio (SM60), della Podistica Salemitana, Vito Aiuto (SM65), della Cinque Torri, Francesco Ciulla (SM70), Carlo Monteleone (SM75), Maria Todaro (SF45), Anna Bommarito (SF50), Francesca Ganci (SF55).

Tra i marsalesi, hanno conquistato il podio anche Giuseppe Genna, Demetrio Rizzo, Giuseppe Cerame, Thierry Maximilien Morgana, Silvio Giardina, Michele D’Errico e Matilde Rallo. Ma da sottolineare, infine, è anche la prova del 27enne Michele Galfano, il primo a tagliare il traguardo tra i tesserati della Marsala Doc con il tempo di 26 minuti e 5 secondi, settimo assoluto e quarto in una categoria (SM) con atleti di gran valore.